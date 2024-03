Couverture de la campagne électorale: Le Cored invite les médias à rester professionnels

Le Conseil pour l’observation des règles et de déontologie dans les Médias (Cored), invite les médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme. Dans un communiqué rendu public, ce lundi, l’organe de régulation dit avoir constaté que « beaucoup de médias reprennent les communiqués de presse des équipes de communication des candidats à la présidentielle de mars 2024, sans traitement professionnel ».



Il s’agit, selon le Cored, d’articles « publiés tels que reçus », avec la signature d’un journaliste. Des pratiques qui, selon Mamadou Thior et Cie, sont « en porte-à-faux avec l’éthique et la déontologie journalistiques, car relevant du plagiat et de la malhonnêteté intellectuelle, formellement interdits par l’Article 10 de la Charte des journalistes du Sénégal ». Le Cored qui exhorte les consœurs et confrères à toujours rester « professionnels », leur demande également de faire de « l’autorégulation par l’éthique et la déontologie ». Sur le déroulement de la première semaine de campagne électorale, le Cored dit avoir constaté que les médias ont couvert les 19 candidats, mais des efforts restent à faire pour être les plus équilibrés possibles, rapporte "Le Témoin".