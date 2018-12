Couverture maladie universelle: Mary Teuw Niane enrôle 10.000 élèves

C’est un ouf de soulagement que vont pousser les parents d’élèves des établissements d’enseignement primaire du département de Saint-Louis. Et pour cause, dix-mille (10.000) potaches dont huit-mille (8.000) en classe de CM2, vont bénéficier de la Couverture Maladie Universelle (CMU) grâce à l’appui du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.



Ce geste de haute portée sociale du Pr Mary Teuw Niane s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat accordant une attention particulière aux couches vulnérables de la population, et va permettre à ces nombreux élèves de pouvoir bénéficier d’un suivi médico-sanitaire approprié.



Ces derniers et leurs parents vont recevoir aujourd’hui leur «sésame » lors d’une cérémonie prévue à cette occasion. A signaler que les 2.000 personnes enrôlées parmi les 10.000 sont des élèves de Bango, Ngallèle et Boudiouk, des quartiers à la lisière de la commune de Saint-Louis.











