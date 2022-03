Couverture numérique à Kaolack, Fatick et Kaffrine : Sonatel fait le point sur les investissements réseaux dans ces trois régions

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mars 2022 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse de l’entreprise, elle a rencontré son personnel, différentes parties prenantes dont les partenaires distributeurs et divers acteurs de développement des 3 régions. Sonatel en a profité pour organiser un hackathon et un Digital Society Forum à Fatick dans le cadre de ses actions Rse. En rencontrant les Gouverneurs des Régions, le Directeur général de Sonatel a saisi l’occasion pour faire le point sur les investissements réseaux dans la zone géographique du Sine-Saloum, le Centre-est du Sénégal.



« Également accueillie par le Maire de Kaolack lors d’une visite à la Chambre de Commerce régionale, Sonatel a donné son accord de principe pour accompagner les projets de développement économique initiés par les collectivités dans les volets numériques et de la digitalisation des processus financiers », lit-on dans le document.



Selon la même source, des investissements massifs sur les réseaux de Sonatel dans la zone Centre-est du Sénégal sont réalisés en 2021. Pour 2022, d’autres sont en cours d’exécution pour aboutir à une couverture étendue et une qualité améliorée dans toute la zone des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine.



Il s’agit de l’extension et de la densification des réseaux 3G/4G/4G+ en zone urbaine et rurale ; en plus des nouveaux sites 3G/4G installés. La zone rurale de ces régions est érigée en priorité avec le déploiement de structures adaptées 3G pour l’extension de la couverture et le renforcement de la qualité de service dans des localités enclavées (insulaires) et frontalières de la Gambie.



Pour l’amélioration continue de la connectivité de la région, précise-t-on, le déploiement de la Fibre d’orange évolue bien à Kaolack et Fatick puis Kaffrine.



Sonatel, en partenariat avec le Conseil départemental de Fatick et l’Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, a organisé un Hackathon ces 12 et 13 mars 2022 à Fatick suivi du Digital Society Forum le 14 mars dans les locaux du Conseil départemental de Fatick.



Le Hackathon a regroupé de jeunes porteurs de projets et des étudiants des universités et écoles de la région. Dans la cohorte des 52 sélectionnés parmi les 120 candidatures, 34 jeunes hommes et jeunes filles répartis dans 09 équipes ont travaillé le weekend durant pour identifier les problématiques liées au développement local de la région naturelle du Sine-Saloum. Les solutions primées ont été récompensées et bénéficieront d’un suivi et d’un accompagnement de Sonatel et de ses partenaires. Un comité de suivi des projets porteurs de sens a été mis en place pour renforcer l’équité, le développement et l’ancrage territorial.



L’occasion de rappeler aussi que les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick ont chacune bénéficié du projet village de la Fondation Sonatel à Thicatt Wolof en 2015, Sob2 en 2017 et Déguerre 2021. Sans oublier l’accompagnement des évènements religieux et coutumiers importants qui y sont organisés chaque année parmi lesquels le Grand Gamou international.



Activités Rse dans la zone



Sonatel, dans le cadre de ses activités de Responsabilité sociétale d’entreprise a apporté une contribution matérielle à l’Ong Espoirs Unis, pour sa pouponnière Lamine Coulibaly qui a été créée par une association bénévole espagnole il y a 6 ans. Ainsi des kits alimentaires, de kits de nettoyage et des médicaments ont été mis à disposition des 25 enfants accueillis pour l’instant sur les 50 que peut accueillir le centre. Ces actions sont en droite ligne avec nos axes de mécénat notamment l’inclusion sociale pour assurer leur croissance dans de bonnes conditions.



La Direction générale de Sonatel a rencontré plusieurs distributeurs de plusieurs localités des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine et se réjouit du renforcement du partenariat qui les lie et qui répond à l’ambition de Sonatel d’arriver à un bon maillage du territoire dans la disponibilité de ses produits et services pour les populations.



La rencontre du Directeur général et de son Comité Directeur avec tout le personnel de la zone Centre-est a permis de rappeler l’importance de la proximité avec les populations et celle apportée au capital humain de ces régions parmi les dynamiques du Sénégal.



Adou FAYE













Source : Dans le cadre de son programme de visite dans les différentes localités sous le concept «Sonatel ci Sunu Gokh », la Direction de la Sonatel était dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine ces 14, 15 et 16 mars 2022.Source : https://www.lejecos.com/Couverture-numerique-a-Kao...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook