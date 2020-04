Couvre-feu : 450 personnes interpellées à Mbour, plusieurs véhicules en fourrière Plusieurs personnes continuent de braver le couvre-feu instauré par les autorités sur toute l’étendue du territoire en raison du coronavirus. A Mbour, les forces de l’ordre ont procédé à 450 interpellations depuis le début du couvre-feu et plusieurs véhicules ont été mis en fourrière, selon la Rfm, pour non respect des décisions administratives. Mbour compte 14 cas testés positifs au coronavirus pour 2 guéris, depuis l’apparition du covid-19 au Sénégal, le 2 mars dernier.

