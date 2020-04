Couvre-feu : la police arrête 131 personnes à Dakar, dont 112 sur les plages La police a arrêté, durant ce long week-end, 131 personnes dont 112 sur les plages lors d’une opération menée par le Commissariat central de Guédiawaye en collaboration avec les commissariats d'arrondissement et les postes de police, rapporte L’AS. Des descentes ont été effectuées aux plages de Malibu, Diamalaye, Cambérène, Hamo 4, Gadaye, Yeumbeul, Malika, entre autres. 19 individus, interpellés pour divers délits (dont conduite en état d'ébriété), seront déférés au parquet. Quant aux autres 112 personnes arrêtées, elles seront verbalisées et présentées, en cas de récidive, au procureur de la République. Le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, a pris un arrêté interdisant les rassemblements sur les espaces publics, rappelle-t-on, en cette période de couvre-feu lié au covid-19.

