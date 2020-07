Covid-19: « 12,5 millions de personnes doivent choper le virus pour développer une immunité collective » (Dr. Ibou Guissé)

C’est au moins 12,5 millions de personnes qui doivent choper le virus pour qu’on atteigne l’immunité collective. C’est du moins ce qu’a révélé le Docteur Ibou Guissé, dans les colonnes de "Vox Populi".



Selon M. Guissé, l’immunité collective correspond au pourcentage d’une population donnée immunisée/ protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population, ne va plus transmettre le pathogène car, il rencontre trop de sujets protégés.



Mais cette situation de vouloir s’en remettre à l’immunité collective, poursuit-il, « n’est pas sans conséquence. C’est un grand nombre de personnes âgées qui pourraient se retrouver à l’hôpital, parmi les cas graves et même mourir du virus ».





