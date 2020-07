Covid-19: 127 nouveaux cas, 1 importé à AIBD, 113 contacts, 13 cas communautaires, 2 nouveaux décès…

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020 à 10:37 | | 1 commentaire(s)|

Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 13,09%. Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les cas sont repartis comme suit : 113 cas contact, 01 cas importé, 13 cas communautaires (Thiès 4, Mbour 2, Reste 1 Cité Bat Train, Keur Massar, Khombole, Sicap Foire, Maristes, Parcelles Saint-Louis ).



72 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 36 cas graves en réanimation, 02 nouveaux décès enrgistrés.



Bilan



7784 cas enregistrés dont 5169 guéris, 143 décès, et 2471 sous traitement.







Leral.net







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos