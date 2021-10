Covid-19: 14 nouveaux cas, 0 décès et 10 cas graves annoncés

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas de coronavirus. Les cas positifs sont répartis comme suit: 0 cas contact, 0 cas importé et 4 issus de la transmission communautaire…



18 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 10 cas graves sont en réanimation, aucun décès n’a été enregistré le lundi 4 octobre 2021.



A ce jour, 73 806 cas ont été déclarés positifs dont 71 888 guéris, 1 860 décès et 57 sous traitement.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos