Covid 19 : 149 Sénégalais bloqués en France attendus aujourd’hui à Dakar

149 Sénégalais bloqués en France, seront rapatriés aujourd’hui à Dakar. C’est le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, qui donne l’info via un communiqué.



«En application des instructions de Monsieur le président de la République, Monsieur Macky Sall, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur poursuit le rapatriement des sénégalais bloqués en France, en relation avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Dans ce cadre, un vol de la Compagnie Air Sénégal est prévu, le 21 mai 2020, avec cent quarante-neuf (149) de nos compatriotes en provenance de la France », lit-on dans le document.



Qui souligne que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, « continue de tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes bloqués à l’étranger puissent revenir au Sénégal ».





