Covid-19: 172 nouveaux cas, 90 cas contacts, 40 cas graves, 85 patients guéris, 2 nouveaux décès

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi 7 Août 2020, sur 1711 tests réalisés 172 ont été déclarés positifs dont 90 cas contacts et 82 cas communautaires.



85 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 40 cas graves sont en réanimation, 02 nouveaux décès ont été enregistrés.



Le Sénégal compte au total 10 887 cas dont 7 186 guéris, 225 décédés, 01 évacué et 3 475 patients sous traitement.









Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos