Covid 19: 184 nouveaux cas, 166 patients guéris, 49 cas graves, 3 décès

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 10:49

Ce vendredi 29 janvier le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé que sur 2 102 tests effectués 184 sont revenus positifs soit 8,75%. Il s'agit de 00 Importé, 64 Cas Contacts et 120 Cas Communautaires (Thies15, Kaolack 9, Keur Massar 8, Mbour 7, Popenguine & Tivaouane 6, Guédiawaye 5, Louga, Richard Toll & Thiadiaye 4 . Plateau, Fatick, Linguère, Mamelles & Pikine 3. Darou Mouhty, Fann Résidence, Kédougou, Kolda, Matam, Maristes, Nioro, Parcelles, Rufisque & Sacré-Cœur3 2. Reste 1 Almadies, Bambey, Mbirkilane, Dieuppeul, Diourbel, Foundiougne, Grd Yoff, Gueule Tapée, Kaffrine, Kébémer, Khombole, Mbao, Médina, Mermoz, Nord Foire, Pété, Touba).



166 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 49 cas graves sont en ranimation, 03 décès enregistrés.



Bilan



25 895 Cas Dont 21 561 Guéris, 617 Décès, 3 716 Sous Traitement

