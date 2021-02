Covid-19 : 297 nouveaux cas positifs, la barre des 800 morts franchie avec les 13 nouveaux décès notés Ce dimanche, sur 2.348 tests réalisés, 297 sont revenus positifs, a signalé Dr Ndiaye, également porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les nouveaux cas sont composés de 146 cas contacts suivis et de 151 autres issus de la transmission communautaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 12:30

Le Sénégal a franchi ce dimanche la barre des 800 morts du COVID-19, avec 13 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, a-t-on appris du ministère de la Santé.



Avec ces 13 nouveaux décès, le pays compte désormais 808 morts depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, le 2 mars 2020, selon les chiffres communiqués par le Directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye.





Le Dr Ndiaye annonce que 227 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Cinquante-quatre cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis le premier cas confirmé enregistré le 2 mars 2020, le Sénégal comptabilise 32.927 cas positifs au coronavirus, dont 27.131 guérisons, 808 décès et 4.984 sous traitement.

