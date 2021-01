Covid-19: 318 nouveaux cas, 197 patients guéris, 55 cas graves, 4 décès

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 10:43

Sur 2 180 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 318 nouveaux cas de coronavirus. Soit un taux de positivité de 14,59%.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 97 cas contacts, aucun cas importé et 221 cas issus de la transmission communautaire



197 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 55 cas graves sont en réanimation, 04 décès ont été enregistrés



A ce jour, 26 213 cas ont été déclarés positifs dont 21 758 guéris, 621 décédés et 3 833 patients sous traitement.

