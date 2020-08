Covid -19 - 4231 cas actifs signalés, 679 cas communautaires entre le 09 et le 16 août 2020 La propagation du Coronavirus est un fait réel au Sénégal où les cas ont explosés depuis le retour de la Tabaski des population. Si le nombre de décès est de 253, par contre les cas communautaires s'accélèrent.

Lundi 17 Août 2020 à 07:26

Ce qui fait dire au directeur de la prévention que "nous faisons face à une nouvelle vague".



Toujours est-il que 1159 contaminations ont eu lieu, dont 679 issues de la transmission communautaire, détectées entre le 09 et le 16 août 2020.



Le bilan des morts est aussi passé à 253.



