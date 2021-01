Covid-19 - 506 morts pour le Sénégal, 02 millions dans le monde, le lycée Jean Mermoz touché avec... Avec cette deuxième vague meurtrière, le Sénégal a enregistré cinq cent six (506) morts dont quatre vingt seize enregistrés entre le 1er et le 15 janvier 2021.

Le décompte macabre s'emballe. Cela paraît loin quand on a eu le premier cas de décès avec Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Depuis hier, on a atteint la barre des cinq cents (506 précisément) et ce n'est pas près de s'estomper, avec un total de 2981 cas signalés.



Libération indique que les quatre vingt seize (96) décès liés à la Covid-19, ont été comptabilisés entre le 1er et le 15 janvier 2021. Selon le Secrétaire général de l'Onu, "nous avons franchi un cap douloureux avec deux millions de vies fauchés dans le monde".



Le journal rapporte que le lycée Jean Mermoz n'est pas épargné avec quatre (4) de ses élèves qui sont testés positifs.







