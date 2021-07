Covid-19: 618 nouveaux cas, 309 patients guéris, 51 cas graves, 5 décès

Sur 2682 tests effectués ce lundi, 618 cas ont été déclarés positifs au coronavirus dont 82 cas contacts et de 536 cas communautaires.



309 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 51 cas graves enregistrés et 5 décès déplorés.



A ce jour, 57 881 cas ont été déclarés positifs dont 45 479 guéris, 1286 décès, 11 115 sous traitement et 640 013 vaccinés.



