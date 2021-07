Covid-19: 642 nouveaux cas, 14 décès enregistrés et 59 cas graves en réanimation

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021

Ce mardi 27 juillet 2021, sur 2 586 tests, 642 nouveaux cas ont été déclarés positifs. Il s’agit de 113 cas contacts et de 528 cas communautaires.



289 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 59 cas graves sont en réanimation et 14 nouveaux décès déplorés.



A ce jour, 58 523 cas ont été déclarés positifs dont 45 768 guéris, 1300 décès, 11 454 sous traitement et 656 290 personnes vaccinées.



