Covid-19: 82 nouvelles contaminations, 21 cas graves, 4 cas importés, 13 cas communautaires...

Sur 1040 tests effectués ce lundi 22 juin,, 82 sont revenus positifs. Ce qui donne un taux de positivité de 7,9%. Il s’agit de 65 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 4 cas importés à partir de l’aéroport international de Blaise Diagne (Aibd) et de 13 cas issus de la transmission communautaire ( Maristes (1), à la Zone A (1), à Bopp (1), à Yarakh (1), à Ouest Foire (1), Nord Foire (1), aux Almadies (1), à Grand Mbao (1), à Keur Massar (1) et Kaolack (4) ).



21 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, 34 patients hospitalisés sont guéris.



2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, ce dimanche 21 juin 2020.



Le Sénégal a recensé au total 5970 cas positifs dont 3953 guéris, 86 décédés, 1 évacué. Et 1930 patients sous traitement.



