Covid 19 : 92 nouveaux cas positifs dont 74 cas contacts, 18 cas communautaires, 106 patients guéris, 23 cas graves…

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 9,15%.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 74 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 18 cas issus de la transmission communautaire ( Touba 4, Rufisque 3, Guediawaye 2, Reste 1 Mbao, Diamagueune, Yarakh, Malika, Diamniadio, Liberté 6, Kebemer , Kounoune, Bambilor )



106 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. e 23 cas graves sont actuellement pris en charge.

Au total, le Sénégal a enregistré 4851 cas positifs dont 3100 guéris, 1694 traitement et compte 56 décès liés à la Covid-19.

Leral.net







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos