Covid-19: Abdourahmane Sow de la Cos M23, testé positif Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juin 2020 à 16:13 | | 0 commentaire(s)| Abdourahmane Sow, a été testé positif au coronavirus. Le président de la Commission orientation et stratégie du Mouvement du 23 juin, en a informé le public sur sa page Facebook. Voici l'intégralité de sa déclaration.

« En réalité, c'est l'agenda de Dieu qui est au contrôle et seuls Ses rendez-vous sont valables !



Le mardi 23 Juin pour sacrifier à la tradition de la COS/M23 et retrouver le Peuple sénégalais, c'était notre agenda, notre rendez-vous...



Une visite de site pour des terrains acquis pour les membres de la Coopérative d'habitat SAT Santé Hôpital Fann dont je suis le président, ce samedi ci, c'était notre agenda, notre rendez-vous...



Dons de masques et de Kits sanitaires au Lycée des Parcelles assainies avant la reprise des cours, c'était notre agenda, notre rendez-vous...



Être victime de la covid-19, interné dans un centre de prise en charge, loin de pouvoir choisir ou de faire quoi que ce soit.



Tel est l'agenda de Dieu, Son rendez-vous pour moi.



Et pourtant, tout se fera sans nous, parce que Seul Allah est indispensable.

Ainsi, Gloire et Louanges à Allah, Celui dont la volonté prime absolument sur tout.



Alhamdoulillah ala kouli khal !



Qu'Il vous garde tous. Qu'Il garde le Sénégal. Qu'Il garde mes amis et mes proches. Qu'Il garde mes parents et ma famille. Qu'Il garde mon épouse et mes enfants à qui je demande pardon.



Qu'Il me garde surtout, pour cette sève nourricière...l'Essentiel, le SENEGAL inchallah, fi barakati rassoulillah Seydina Mouhamad aleyhi wa salam.

Fasse Allah, que cela soit Son agenda, Son rendez-vous inchallah !

Merci de vos prières ! »







