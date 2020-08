Covid-19 / Annonce de 4 mesures: Aly Ngouille Ndiaye hausse le ton ! Face à la flambée des contaminations et à l’augmentation des décès liés à la Covid-19, le président de la République Macky Sall a tenu un Conseil des ministres pour donner des instructions en ce sens. Faisant suite à ces instructions, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé avec fermeté, 4 mesures de restriction lors de sa conférence de presse et a promis des sanctions pénales pour tous les contrevenants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 17:57

Les mesures sont les suivantes :



-Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle ;



- Interdiction de toutes les manifestations sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar.



- Port obligatoire du masque dans les services de l’administration et du privé, dans les commerces, les transports…



- Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des transports relativement au nombre de places autorisé dans les transports en commun.





