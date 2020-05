Covid 19 : Appel très préoccupée par la situation de crise L’Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (APPEL) est très préoccupée par la situation actuelle, marquée par la maladie à coronavirus qui sévit à travers le monde. Le Sénégal est, à ce jour, à plus de mille cas confirmés. Une progression assez surprenante qui nécessite une meilleure réorganisation et une application plus stricte des mesures et prescriptions décidées par l’État.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mai 2020 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|



Il faut aujourd’hui comprendre et accepter que l’ennemi a percé nos gardes et circule dans différents compartiments de notre société. A cet effet, il urge de changer de tactiques, de resserrer les rangs et les boucliers, de mener une guérilla si nécessaire.



C’est dans cette optique que les éditeurs et professionnels de la presse en ligne du Sénégal, lancent un appel au président de la République et au gouvernement pour une remobilisation des troupes et la mise en place d’une meilleure stratégie, plus adaptée à la situation. Il faut, ainsi, saluer la demande du chef de l’Etat, Macky Sall qui appelle à la mise en place d’une bonne et efficace communication de proximité.



APPEL s’est mobilisée depuis le début de cette pandémie aux côtés des populations et des autorités. Elle a travaillé, dès la première semaine, sur une proposition qu’elle a remise au ministère de la Culture et de la Communication. Plus de 70% des éléments de cette proposition qui sont de leur ressort, sont actuellement mis en œuvre. Pour le reste, nous sollicitons une meilleure ouverture et générosité des services du ministère de la Santé et des autres départements du gouvernement.



Aujourd’hui, par rapport à la situation actuelle, les éditeurs de la presse en ligne sollicitent un engagement réel des leaders religieux et coutumiers à travers des messages de sensibilisation, qui seront diffusés sur l’ensemble des 70 supports membres ainsi que leurs dérivés sur les réseaux sociaux. Nous constatons et comprenons comme une bonne partie des experts, que les réticences et problèmes de communication, c’est plus dans les couches qui sont sous la férule des chefs religieux et coutumiers. A ce stade de la guerre, le président de la République ou toute personne capable de sensibiliser les khalifes et autres guides religieux, devra s’impliquer pour obtenir des résultats probants pouvant permettre de conscientiser les communautés afin de circonscrire la maladie.



APPEL s’engage, par le présent communiqué, à mettre à contribution ses experts (journalistes, communicants et informaticiens), qui vont travailler avec les services de l’Etat pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de lutte, tant du point de vue de la communication que de la mise en place de plateformes informatiques.



En tant que membres du patronat de la presse, les éditeurs de la presse en ligne profitent de cette tribune pour souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs des médias, du personnel de santé et des autres secteurs de manière générale.



Par ailleurs, en cette Journée mondiale de la liberté de presse, APPEL exhorte les organisations professionnelles des médias à plus de vigilance et de synergie d’actions. La liberté d’expression et de presse n’est pas à négocier, même en temps de crise, quelles que soient les concessions consenties. L’heure n’est certes pas à la célébration cette année, mais APPEL rend hommage à tous les travailleurs du secteur des médias, sans discrimination.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos