Covid - 19 - Ass Tacko Mbacké Seck: « la fête de Tabaski est en soi un danger..." A la suite du ministre de la santé, la Croix-Rouge alerte sur la propagation lors de la fête. « La fête de Tabaski est en soi un danger. Nous constatons qu'en temps normal la concentration humaine est maximalisée", a affirmé le président de la strcuture, Ass Tacko Seck.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 08:27 | | 0 commentaire(s)|

Il ajoute. "Alors dans une période où on nous parle de distanciation sociale, nous vivons un fait qui est en train de faire éclater toutes les recommandations en matière de distanciation sociale.



Cela se sent au niveau des cas, car nous nous sommes rendus compte que les cas de décès augmentent et que les cas de Covid-19 augmentent et paradoxalement, on assiste à un relâchement inexplicable", déplore -t-il.



