Covid 19 : Augmentation des grossesses d’adolescentes!

Vendredi 21 Août 2020

Après quatre mois de semi confinement, un rapport du Groupement pour l'étude et l'enseignement de la population (Geep) parcouru par évoque plusieurs cas de grossesses précoces d'adolescentes. Ce, à cause de la promiscuité.



Le document parcouru par LII Quotidien indique qu’à Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, le taux de grossesse précoce a connu une flambée.



Le rapport qui sera publié dans les prochains jours souligne que Dakar n'est pas épargnée. À Colobane, Fass, Gueule Tapée et Médina, plusieurs adolescentes sont tombées enceintes en cette période de Covid-19.



