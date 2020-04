Covid-19/ Célébration 4 Avril : Macky révèle où et comment la fête sera célébrée Le président de la République Macky Sall a décliné ce mercredi au cours du Conseil des ministres organisé par visioconférence, où et comment la soixantième fête nationale de l’indépendance du Sénégal sera célébrée en cette période marquée par la pandémie du Covid-19.



Abordant la célébration de la fête nationale du Sénégal, le chef de l’Etat a rappelé aux membres du Gouvernement, d’après le communiqué que le soixantième anniversaire, du fait de la pandémie et de l’Etat d’urgence, sera organisé sous forme d’une cérémonie aux couleurs, le 04 avril 2020, à 10 heures, dans la cour d’honneur du Palais de la République. La Cérémonie consistera à une prise d’armes suivie de l’hymne national en présence du Ministre des Forces armées et des autorités militaires.



Le Chef de l’Etat a dans ce contexte, demandé au Ministre de la Communication de veiller à la transmission dans les médias, tout au long de cette journée, des missions, actions et réalisations des différentes forces de Défense et de Sécurité.



