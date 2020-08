Covid-19 - Commande du vaccin russe - Le Sénégal s'accroche à l'OMS Le directeur de la Prévention et porte-parole du ministère de la santé Dr Mamadou Ndiaye a annoncé que le Sénégal n’est pas encore dans les dispositions de précommander le vaccin russe. Selon Dr Ndiaye, notre pays attend un avis formel de l’OMS et celui documenté des services et experts sénégalais mandatés pour se prononcer sur une éventuelle commande.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 08:18 | | 0 commentaire(s)|

De son côté, l’OMS a annoncé, ce mardi, être « en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle pré qualification du vaccin par l’Oms », selon l’un de ses porte-parole Tarik Jasarevic, lors d’un point de presse virtuel tenu à Genève.



En réponse d’une question d’un journaliste sur l’annonce faite par Moscou sur le développement d’un premier « vaccin contre le nouveau coronavirus », M. Jasarevic a estimé que l’accélération des progrès dans le développement des vaccins ne pouvait pas se faire au prix d’un compromis sur la sécurité et l’efficacité des vaccins.





