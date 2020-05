Covid 19/ Couvre-feu et État d'urgence: Un assouplissement en perspective dès mercredi

L'État d'urgence et le couvre-feu vont connaître mercredi prochain, un assouplissement. C’est du moins l’information, rendue publique par le site Dakaractu. Leur source indique que l’heure du couvre-feu, en plus du changement, se fera de manière progressive et maîtrisée. Des conditions, relève-t-on, seront imposées à ceux qui voudront sortir la nuit.



D’après Dakaractu, l'État va procéder à l'ouverture des restaurants et des hôtels en imposant aux gérants, des conditions d'accès qui s’imposeront aux clients et aux personnels.



Et pour permettre aux transporteurs et les agriculteurs, bloqués dans les régions de rentrer et de pouvoir continuer leur travail, le transport interurbain va également reprendre. Mais, l’Etat va imposer des conditions pour éviter le risque de propagation de masse de la maladie.



