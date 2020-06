Covid-19: Dakar franchit aujourd'hui la barre des 5000 cas positifs Dakarcompte 4.986 de cas positifs au coronavirus, mais dans la journée, ce chiffre va dépasser les 5000 malades et cela semble être un fait banal. Mais la situation devient de plus en plus grave.

Dakar dépassera la barre des 5000 cas. Ce dimanche, les 4986 malades étaient répertoriés dans les districts sanitaires de Dakar-Ouest (992 cas), Dakar-Centre (909), Dakar-Nord (871) et Dakar-Sud (863).



Ensuite, viennent les districts de la banlieue de Guédiawaye avec (310 cas), Mbao (247), Rufisque (179), Pikine (149), Keur Massar (149), Sangalkam (124), Yeumbeul (111) et Diamniadio (82).



Et comme l'a dit Abdoul Aziz Kébé, le directeur de la Délégation générale au pèlerinage à la Mecque, " les Sénégalais défient Dieu, quand je vois le non-respect des mesures barrières (...) ".



