Covid-19 : Dakar-ouest passe à 61 cas et Yeumbeul enregistre son 3e cas

Le district sanitaire de Dakar-ouest est toujours considéré comme l’épicentre du virus Covid-19. Avec 61 cas, ce district qui regroupe les communes de Yoff, Almadies, Ouakam compte le plus cas. Vient ensuite le district de Dakar sud avec 48 cas testés positifs. Guédiawaye pour sa part est passé à 8 cas au moment Yeumbeul a enregistré son 3e cas et Louga son 2e.



Keur Mssar, contrairement à ces deux derniers jours, n’a pas enregistré de nouveaux cas aujourd’hui. Il est toujours à 5 cas positifs.

