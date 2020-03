Covid-19: Deux Sénégalaises infectées décèdent en Italie

Lundi 30 Mars 2020 à 10:26

C’est "Libération" qui donne l’information dans sa parution de ce lundi. Selon le journal une dizaine de Sénégalais établis à l’étranger ont été infectés par le Coronavirus et deux parmi ces patients sont décédés.



Il s’agit, renseignent nos confrères d’Aïta Ndoye basée en Espagne et de Marie- Louise Yanga, infirmière en France.

