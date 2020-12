Covid-19: Diouf Sarr annonce l'interdiction des regroupements et...

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr s'est exprimé ce jeudi sur l'augmentation des cas positifs de coronavirus au Sénégal et qui pourrait entraîner une deuxième vague de contamination. Diouf Sarr qui a insisté sur le port systématique de masque, a fait savoir que le couvre feu n'est pas exclu en cas de deuxième vague. A l'entendre, l'interdiction des regroupements est aussi envisagée. Il s'exprimait à l'issue de la réunion avec le Comité national de gestion des épidémies.



« Il faut absolument le strict respect de l'arrêté du ministère de l'Intérieur sur les mesures barrières. A ce rythme, les choses vont être faites pour que cet arrêté est en vigueur jusqu'au 5 janvier soit respecté dans ce délai (...). Après, il y a une mobilisation nationale à reprendre (...). Il faut que tout le pays se lève comme un seul homme pour que ces mesures barrières entrent dans la routine des Sénégalais.



Il s'agit du port systématique de masque et partout, du respect de la distanciation physique et bien entendu de l'interdiction des regroupements. Et à ce niveau, un travail sera fait. Notre arme la plus importante, c'est le respect du port de masque. Aujourd'hui, un élément important dans la riposte, c'est le masque », a dit Diouf Sarr.



S'agissant de la possibilité de ramener le couvre feu, le ministre de la Santé a soutenu qu'il « ne le souhaite pas pour l'instant », estimant qu'il « faut prendre toutes les dispositions pour ne pas en arriver là. Mais que s'il faut en arriver là pour sauver les Sénégal, on va y arriver ».

