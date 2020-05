Covid 19/ Dr Abdoulaye Bousso: " Le Sénégal continuera à traiter ses malades avec de l'hydroxychloroquine"

Le Sénégal va continuer à traiter les malades atteints de coronavirus avec de l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier. C’est ce qu’a déclaré mercredi à l’Afp, le directeur du centre des opérations d'urgences sanitaires, Dr Abdoulaye Bousso. Ce, malgré la publication récente d'une nouvelle étude concluant à son utilisation inefficace voire néfaste.



« Le traitement avec l’hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l’équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique », a écrit à l’AFP le Dr Abdoulaye Bousso. Ni le professeur Moussa Seydi, infectiologue qui coordonne la prise en charge des contaminés, ni le directeur de cabinet et la porte-parole du ministère de la Santé n’ont répondu aux sollicitations de l’AFP. Mais M. Bousso a indiqué qu’il s’agissait de la position des autorités sanitaires.



Des pays comme la France, ont annoncé ce mercredi, l’arrêt de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement des patients graves et lors des essaies cliniques. Cette décision survient après la publication, dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, d'une étude pointant l'inefficacité et les risques de ce médicament pour les malades du Covid-19.

