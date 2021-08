Covid-19: Dr Babacar Niang: "Suma Assistance a enregistré la mort de sept jeunes de 32 à 42 ans en un jour" Le spécialiste des Urgences et Médecin-chef à Suma Assistance, Dr Babacar Niang, confirme la présidente du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), Dre Marie Khémesse Ngom Ndiaye, sur les dégâts du variant Delta chez les jeunes. Rien qu’à Suma Assistance, des jeunes de 32-42 ans sont intubés et ventilés, a révélé l’invité du Jury du dimanche (JDD), ce 1 août. Pire, "on a transféré, (mais) il y a un jour, on en a perdu sept, trois dans la nuit et quatre dans la journée", a-t-il déploré sur emedia.

Un "scanner pulmonaire est déterminant maintenant pour tous les diagnostics. Les jeunes qu’on perd, c’est 50%, très vite, on voit absence de foyer pulmonaire. On fait tomber, (dans le protocole), trois antibiotiques, résultat, 10 jours après, 12% de lésions au niveau des poumons. Donc l’antibiotique n’a servi à rien. Si l’antibiotique marchait, deux suffiraient", fait savoir Dr Babacar Niang.



D’après son diagnostic, "le virus s’attaque aux poumons parce que c’est là où il trouve tout ce qu’il lui faut ; il y a de l’oxygène pour vivre, du sang qui amène des nutriments. Donc, il s’installe là." Il s’agira alors de l’y déloger.



A l'en croire, le seul bémol est "le délogement qu’on a actuellement et qui est le plus efficace, c’est votre système immunitaire. Il faut qu’on vous aide avec des vitamines, et avec de la bonne nourriture.



Malheureusement, on ne mange pas quand on est malade. Je suis resté trois jours sans manger, rien ne rentrait, même l’eau avait un goût infecte. Les médecins sont en train de trouver des bains de bouche pour arriver à vous rendre (le goût)".

