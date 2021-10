Covid-19: Entre 80 000 et 180 000 soignants morts dans le monde L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime dans un rapport, que 80.000 à 180.000 personnels de santé sont morts dans le monde, entre janvier 2020 et mai de cette année. L’institution appelle à la vaccination prioritaire de cette catégorie de travailleurs, particulièrement exposés au virus.

Sur les 135 millions de professionnels de la santé dans le monde, entre 80.000 et 180.000 d’entre eux sont morts du Covid-19 entre janvier 2020 et mai de cette année, selon une estimation de l’Organisation mondiale de la santé publiée ce jeudi.« Ces estimations découlent des 3,45 millions de décès liés au Covid-19 déclarés à l’OMS en mai 2021 ; un nombre qui, en soi, s’avère bien inférieur au nombre réel de décès », a précisé l’organisation dans un communiqué, rapporte LeTémoin.



« C’est pourquoi il est essentiel que les professionnels de la santé soient vaccinés en priorité. Les données de 119 pays suggèrent qu’en moyenne, deux professionnels de la santé sur cinq dans le monde sont entièrement vaccinés », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en présentant les données

