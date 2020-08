Covid 19 : Gorée enregistre son premier cas et ferme ses portes aux visiteurs.

L'île de Gorée a enregistré, hier, son premier cas de Coronavirus issu de la transmission communautaire. Selon les Echos, pour éviter que la maladie ne se propage, l’île a tout simplement fermé ses portes aux visiteurs.



Et, ce jusqu'à nouvel ordre. Ceux qui n’habitent pas l’île n’auront plus le droit d’y accéder, a décidé le maire, Me Augustin Senghor.



