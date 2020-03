Covid-19: Hadjibou Soumaré plaide la cause du personnel sanitaire

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mars 2020

Hadjibou Soumaré a aussi été reçu ce jeudi par le Chef de l’Etat qui a initié des consultations pour mettre tout le monde au même degré d’information concernant la guerre contre le Covid-19. A sa sortie, l’ancien Premier ministre, inquiet des conséquences économiques à cause de cette maladie, a plaidé pour des mesures fortes, seule solution pour se relever selon lui.



Concernant les personnes atteintes, il les invite à se soigner et de ne guère se soucier de ceux qui les stigmatisent. «Il n’y a pas de honte à choper le Covid-19», a-t-il estimé. A l'endroit du personnel sanitaire, il n’a pas manqué de magnifier leur détermination non sans manquer de recommander à Macky Sall, de prendre des dispositions afin de les soutenir dans leur travail.

