Covid-19, Indice de la sévérité: Le Sénégal chute à la 108e place mondiale L’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE), en une semaine, indique une hausse dans le monde, en Afrique, en Europe, en Océanie et en Asie. Cependant, elle est stable en Amérique.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 07:02 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, la sévérité de la COVID 19 est en hausse en une semaine. Son score s’affiche à 0,755 le 18 juillet (contre 0,818 le 11 juillet). Cette baisse de performance lui a coûté 29 places dans le classement mondial (108e au 18 juillet, contre 79e au 11 juillet) et 5 places dans le classement africain (32e au 18 juillet, contre 27e au 11 juillet).



Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine, a augmenté (5921 cas durant la semaine du 12 juillet et 18 juillet 2021, contre 2407 entre le 5 et 11 juillet 2021). Il en est de même que les décès (27 décès entre le 12 et 18 juillet 2021 ; contre 20 décès entre le 05 et 11 juillet 2021).



S’agissant du taux de maîtrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il s’est détérioré pour le Sénégal. Il est passé d’un score de 0,26 le 11 juillet à 0,17 le 18 juillet 2021.



Les nouveaux cas enregistrés par semaine sont en hausse dans le monde. En effet, environ 3,6 millions nouveaux cas ont été déclarés dans le monde dans la semaine du 12 juillet au 18 juillet 2021, contre environ 3 millions nouveaux cas durant la semaine du 5 juillet au 11 juillet; soit une hausse d’environ 20% en une semaine. De même, les décès ont légèrement augmenté (54 612 décès liés à la Covid-19 sont enregistrés entre le 5 et le 11 juillet ; contre 57 032 décès entre le 12 juillet et le 18 juillet 2021).

