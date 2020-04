Covid 19/ Kédougou : Le Ministre Opa Ndiaye soutient la région

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Avril 2020 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre Secrétaire général adjoint du gouvernement, Opa Ndiaye, volant au secours de la population de Kédougou a offert 500 000 FCfa au comité régional, remet 2 mille masques aux vendeuses du marché central et enrôle 538 élèves à la CMU. Le Ministre a remis l’enveloppe financière au gouverneur de la région de Kédougou pour renforcer les moyens de riposte et de solidarité du comité régional de gestion de l’épidémie. C’était ce jeudi 23 avril 2020 dans les locaux de la gouvernance de Kédougou lors d’une cérémonie.



Ainsi, Opa Ndiaye dit avoir apporté « sa modeste contribution à l’effort de guerre contre l’ennemi commun qui se nomme covid 19 ». Un appui, rappelle-t-il, qui fait suite à celui apporté par d’autres responsables politiques de la région, d’autres filles et fils de Kédougou qui, au regard des menaces du moment, ont pensé jouer leur partition dans la croisade. De l’avis de M. Ndiaye, ce geste vient « en réponse à l’appel du président de la République, Macky Sall qui a demandé aux forces vives de la nation d’apporter leur contribution pour faire face à la pandémie ». Une lutte qui s’explique selon lui, par la détermination des pouvoirs publics à bouter hors de nos frontières le coranavirus. Une lutte farouche qui doit sa justification de par « l’importance capitale accordée à la santé des populations considérée comme étant une préoccupation phare du Chef de l’Etat et inscrite en lettres d’or dans l’un des trois axes stratégiques du Plan Sénégal émergent c’est-à-dire le développement du capital humain ».



En plus de cette enveloppe remise au comité régional de gestion de l’épidémie, M. Ndiaye a informé le gouverneur de sa commande de 2000 masques d’un montant de 500 mille FCfa qu’il a faite auprès des tailleurs locaux en vue de les soutenir dans cette période de crise. « Ces masques seront distribuées gracieusement aux femmes vendeuses qui exercent leurs activités de commerce au niveau du marché central », renseigne, le SG Adjoint.



Aussi, a-t-il porté à la connaissance du gouverneur de sa décision d’enrôler l’ensemble de l’effectif des élèves de l’école Ibrahima Danfakha, établissement où il a terminé ses études primaires. A cet effet, c’est un montant de 538.000 FCfa qu’il a remis à l’inspection départementale de l’Education et de la Formation pour couvrir les frais d’enrôlement des 538 élèves à raison de 1000 FCfa par potache. Il a enfin invité les populations de la région à respecter les gestes barrières édictées par les autorités sanitaires non sans oublier de rappeler que, c’est par la grâce Divine que « Kédougou n’a enregistré jusqu’à présent aucun cas testé positif au corona virus ».



Pour sa part, le chef de l’exécutif régional a remercié le secrétaire général adjoint du gouvernement pour, dit-il, « ce geste de haute portée » qui va sans doute renforcer les moyens d’action de lutte contre la pandémie. « Vous auriez pu apporter votre soutien directement au niveau national. Mais, en tant que fils de la région, vous avez jugé nécessaire de venir le remettre au comité régional de lutte. Nous vous en remercions vivement », a dit le gouverneur.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos