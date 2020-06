Covid-19: L’Etat octroie 46 millions FCfa aux gares routières de Fatick

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juin 2020 à 10:37

L’Etat du Sénégal a octroyé un appui financier de 46 millions de francs CFA aux gares routières de la région de Fatick (centre-ouest), dans le but d’encourager la relance du transport en commun à l’arrêt depuis près de trois mois, à cause du Covid-19.



L’Aps qui a donné l’information, a précisé que ces fonds sont mis à la disposition d’une quinzaine de gares routières de la région de Fatick par l’Etat.



« Ils seront répartis entre la gare routière régionale, les gares départementales et communales mais aussi entre les gares routières interurbaines », informe-t-on.







