Covid-19 - L'UE réactualise sa liste des pays "dangereux" - Le Sénégal toujours zappé L’Union Européenne (UE) a actualisé sa liste de pays exemptés de restrictions de voyage, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le Conseil de l’UE dans un communiqué.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Août 2020 à 07:47 | | 0 commentaire(s)|

Cette liste est désormais réduite à douze pays, ainsi qu’à la Chine, sous conditions. Ainsi, les pays exemptés de restrictions de voyage sont : Australie, Canada, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, et la Chine avec une condition de réciprocité.



Le retrait de l’Algérie suit ceux de la Serbie et du Monténégro. Le Sénégal est toujours zappé.







