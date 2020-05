Covid 19 : L'artiste comédien Kouthia est guéri, il est rentré chez lui!

Un ouf de soulagement pour la famille et les fans de Samba Sine alias Kouthia. Si l’on en croit bien nos confrères de Senego, le célèbre comédien, est sorti de l’hôpital après avoir chopé le virus le coronavirus covid-19.



L’artiste comédien Kouthia est bel et bien guéri et se porte à merveille, insistent nos confrères. Lesquels ajoutent qu’il est rentré chez lui et en bonne santé.