Covid-19: La France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'UE, "sauf motif impérieux"

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021

La France va fermer à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, "sauf motif impérieux", afin d'essayer de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi Premier ministre Jean Castex, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire. Le Premier ministre a par ailleurs précisé qu'un test PCR négatif serait demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'Union européenne, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers".



Les territoires ultramarins concernés



Cette mesure, déjà en vigueur depuis dimanche dernier pour le transport maritime et aérien, doit donc être étendue au transport terrestre. Enfin, " tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins, seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux à compter de ce dimanche ", a ajouté le chef du gouvernement dans une brève allocution télévisée.



Alors que l'ombre d'un confinement strict planait depuis quelques jours sur le territoire, ces mesures apparaissent comme une mesure de la dernière chance avant un tour de vis drastique. De fait, "nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement", a assuré le Premier ministre, tout en soulignant que "les prochains jours seront déterminants" pour prendre d'éventuelles nouvelles mesures.











Europe 1 et Afp

