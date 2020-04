Covid-19: La Gendarmerie fait respecter les mesures prises par les autorités La situation de crise sanitaire marquée par la pandémie du COVID-19, a conduit les autorités à prendre des mesures d’interdiction de circulation inter urbaine ainsi que les rassemblements et autres circonstances favorables à l’expansion de la pandémie.



Depuis l’instauration de l’état d’urgence, les opérations menées par la gendarmerie dans ce sens, ont permis d’arrêter plusieurs conducteurs particuliers et ceux des transports publics qui continuent de braver ces différentes interdictions.



Ainsi, les brigades de gendarmerie de Touba, Tivaouane et Yenne, ont obtenu des résultats importants dans le cadre de ce contrôle. Ils étaient des centaines de véhicules à être immobilisés par les gendarmes et plusieurs personnes ont été arrêtées.



Ces opérations auxquelles participent la section aérienne de la gendarmerie nationale, continueront de jour comme de nuit, dans le sens de faire appliquer la loi.









LA DIVISION COMMUNICATION







