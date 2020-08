Covid-19 - La gendarmerie en 72h, récolte 10 millions F CFA, 12.000 personnes contrôlées, 1231 sanctions La gendarmerie obtient des résultats probants en 72 heures, avec dix mille personnes contrôlées, 1231 sanctions, 10 millions de francs d’amendes collectés.

Le Haut commandement de la gendarmerie est en train de mettre un verrou autour de Dakar, pour faire respecter les dispositions de l’arrêté du ministre de l’Intérieur.



En trois jours, la gendarmerie a mobilisé 855 agents dans les plages, les restaurants, bars et gares de transport de la capitale. Le résultat ne s’est pas fait attendre, 9962 individus ont été contrôlées et 1231 verbalisées.



Les gendarmes ont pu mettre dans les caisses du Trésor 10 millions tirées des amendes infligées aux personnes qui ne portaient pas de masques. La gendarmerie a aussi fait de la pédagogie en distribuant des milliers de masques dans les rues.



