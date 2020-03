Covid-19: Le Conseil municipal de la Patte d'Oie met sur la table une enveloppe de 118 millions FCFA

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

L'élan de solidarité pour la lutte contre la propagation du Coronavirus au Sénégal, se poursuit et prend de l'ampleur. Aprés Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-cœur, qui a décidé d'augmenter sa participation, qui passe de 100 à 150 millions FCFA et de renoncer à ses indemnités de maire pour une durée de six (6) mois, c'est au tour de la commune de Banda Diop de s'illustrer.



En effet, le Conseil municipal de la commune de Patte d’Oie vient d’accorder, ce lundi 30 mars 2020, une enveloppe de 118 millions FCFA pour la riposte contre le Coronavirus. L'annonce a été faite par le maire de ladite commune, Banda Diop, sur sa page Facebook.

