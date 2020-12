Covid-19 : Le Sénégal a franchi la barre des 17000 cas

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 17:31

La liste des victimes s’est allongée ces dernières 48 heures avec 4 nouveaux décès. Ce qui porte le bilan total à 349 décès. Cependant, 79 malades hospitalisés dans les centres de traitement ou suivis à domicile ont été déclarés négatifs entre samedi et dimanche, selon le Docteur Mamadou Ndiaye. Qui a par ailleurs rassuré que l’état de santé des autres patients est stable.



Depuis le début de cette pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier, 17075 cas positifs ont été enregistrés. Ils sont répartis entre 16904 guéris, 349 décédés, et 631 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.



Il a fortement insisté sur le respect des mesures-barrières, notamment le port obligatoire et correct du masque bien ajusté et couvrant le nez et la bouche dans les lieux de rassemblement publics et privés, les lieux de commerce et les moyens de transports publics ; la distanciation physique d’au moins 1 mètre et le lavage fréquent des mains.



