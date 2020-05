Covid-19: Le Sénégal enregistre 104 nouveaux cas positifs, 23 patients guéris et 6 cas graves

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mai 2020 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce mercredi 06 Mai 2020... Sur 1182 tests effectués, 104 sont revenus positifs. Il s'agit de 100 cas contacts qui étaient suivis et de 4 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 01 à Pikine, 01 à Bene Tally, 01 à Sédhiou et 01 à Vélingara.



La Directrice de la Santé publique a également annoncé la guérison de 23 patients qui étaient sous traitement et 6 autres actuellement dans un état grave.



A ce jour, le Sénégal compte 927 malades sous traitement...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos