Covid 19 : Le Sénégal enregistre 108 nouveaux cas dont 22 cas communautaires, 86 contacts, 47 patients guéris, 42 cas graves…

Samedi 4 Juillet 2020

Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur 959 tests réalisés 108 cas sont revenus positifs soit un taux de positivité de 11,26%.



Les cas sont repartis comme suit : 86 cas contacts suivis, 22 cas communautaires (Guédiawaye 3 Touba 3, HLM 2, Reste 1 Colobane, Dalifort, Diamniadio, Diouloulou, Diourbel, Kaolack, Keur Massar, Kolda, Liberté6, Mamelles, Maristes, Thiaroye, Pikine Vélingara).



47 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 42 cas graves en réanimation, 04 nouveaux décès enregistrés.

A ce jour, 7272 cas ont été enregistrés dont 4713 guéris, 129 décès, 2 429 sous traitement.





