Covid-19: Le Sénégal enregistre 109 nouveaux cas dont 9 graves et 27 patients guéris

Mardi 12 Mai 2020

109 sont revenus positifs aujourd’hui sur 1099 tests réalisés soit un taux de positivité de 9,91%. Les tests positifs sont repartis comme suit : 107 contacts suivis ; 2 cas issus de la transmission communautaire.



A ce jour, 27 patients ont été déclarés guéris et 9 cas graves signalés.



