Covid 19: Le Sénégal enregistre 130 nouvelles contaminations, 1 décès supplémentaire et 137 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 26 août 2020...Sur 1384 tests effectués, 130 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 9,39%.



Il s'agit de 74 cas contacts déjà suivis, 1 cas importé enregistré au niveau de l’AIBD et 55 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: Guédiawaye (4), Parcelles Assainies (4) , Saint-Louis (4), Ziguinchor (4), Liberté (3), Mbao (3), Maristes (3), Thiès (3), Touba (3), Dieuppeul (2), Kaolack (2) Mbour (2), Doffane (2), Ouakam (2), Tivaouane (2), Sicap Baobao (1), Sité keur Gorgui (1), Kanel (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Mamelles (1), Matam (1), Mermoz (1), Rufisque (1), Sicap Foire (1), Sokone (1) et Zone de Captage (1).



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 137 patients qui étaient sous traitement et 43 cas graves et 1 décès.



A ce jour le Sénégal compte 13.186 cas déclarés positifs dont 8.852 guéris, 275 décédés et donc 4.058 sous traitement.

